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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Ok atmaya yeni başladı madalya kazandı

Ok atmaya yeni başladı madalya kazandı

takımı sporcularından , katıldığı ’nda makaralı yay kategorisinde üçüncü olarak kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvada takımından da yer aldı. İki gün süren müsabakada ter döken Avşar, makaralı yay büyükler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyayı elde etti. Spor hayatında ilk madalyasını kazanan Avşar, katkılarından dolayı Başkanı , takım antrenörü Murat Öz ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Avşar, yeni hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

"BU BİR BAŞLANGIÇ, DEVAMI GELECEK"

Şampiyona da madalya kazanan Ahmet Avşar'ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 1.5 sene önce ok atmaya başlayan değerli sporcularımızı kısa sürede elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu bir başlangıç ve devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

  1. 25.11.2019
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