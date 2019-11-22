Karatecilerden 3 madalya
Mücadele ettikleri turnuvalardan boş dönmeyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate branşı, madalya geleneğini sürdürdü. Büyükşehirli sporcular, Diyarbakır’da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı.
HEDEF; AVRUPA ŞAMPİYONASI
Toplamda 3 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'da dereceye giren sporcular Umut Eren Gündoğ, Aleyna Sanal ve Elif Güneş'in yanı sıra kategorilerinde beşinci sırada yer alan Hakan Çelik, Emir Buğra Gencan ve Duhan Gümüş milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Sporcular seçmelerden başarılı sonuç elde ettiği takdirde 7-9 Şubat 2020 tarihlerine Macaristan'da düzenlenecek olan Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
Karatecilerden 3 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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