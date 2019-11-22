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22 Kasım 2019, Cuma
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Karatecilerden 3 madalya

Karatecilerden 3 madalya

Mücadele ettikleri turnuvalardan boş dönmeyen Kulübü karate branşı, madalya geleneğini sürdürdü. Büyükşehirli sporcular, ’da düzenlenen Ümit, Genç ve Altı Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı.

Karate Federasyonu'nun 2019 faaliyet takviminde yer alan Ümit, Genç ve Altı Türkiye Karate Şampiyonası 'da tamamlandı. 54 vilayetten 1275 sporcunun katıldığı organizasyon Seyrantepe Spor Salonu'nda yapıldı. Kıran kırana maçlara sahne olan turnuvada Kulübü sporcularından , Ümit Erkek +70 Kg'da ikincilik, , 47 kiloda üçüncülük, , Ümit Bayan +54 miloda üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

HEDEF; AVRUPA ŞAMPİYONASI
Toplamda 3 madalya kazanan Büyükşehir Belediyespor'da dereceye giren sporcular Umut Eren Gündoğ, Aleyna Sanal ve Elif Güneş'in yanı sıra kategorilerinde beşinci sırada yer alan , Emir Buğra Gencan ve Duhan Gümüş milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Sporcular seçmelerden başarılı sonuç elde ettiği takdirde 7-9 Şubat 2020 tarihlerine 'da düzenlenecek olan Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
  1. 22.11.2019
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