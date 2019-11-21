İsmail Keleş 0,1 puanla madalyayı kaçırdı
Atıcılıkta, milli sporcu İsmail Keleş, Uluslararası Atıcılık Sporcu Federasyonu (ISSF) Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu.
Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in Putian kentinde 17 Kasım Pazar günü başlayan organizasyonda Türkiye'yi İsmail Keleş temsil etti.
Sıralama müsabakasında 585 puan alarak finale çıkan milli sporcu, finalde 200,6 puan attı ancak 0,1 puanla madalya şansını kaçırdı.
Organizasyon, 23 Kasım Cumartesi günü sona erecek.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
İsmail Keleş 0,1 puanla madalyayı kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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