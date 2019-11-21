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22 Kasım 2019, Cuma
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0,1 puanla madalyayı kaçırdı

İsmail Keleş 0,1 puanla madalyayı kaçırdı

Atıcılıkta, , Uluslararası Atıcılık Sporcu Federasyonu (ISSF) 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 'in Putian kentinde 17 Kasım Pazar günü başlayan organizasyonda 'yi temsil etti.

Sıralama müsabakasında 585 puan alarak finale çıkan , finalde 200,6 puan attı ancak 0,1 puanla madalya şansını kaçırdı.

Organizasyon, 23 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

  1. 22.11.2019
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