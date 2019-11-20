Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde “Kulüpler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası”, 53 ilden 271 kulüp ve 1750 sporcunun katılımıyla 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda başladı. 4 gün sürecek olan şampiyonaya Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcular ve aileler katıldı.
Şampiyonaya çeşitli illerden katılan sporcular ise, hedeflerinin birincilik olduğunu söyleyerek çok heyecanlı olduklarını ifade ettiler.
Müsabakalar 24 Kasım Pazar günü son bulacak.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
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Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
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Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sivas’ta başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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