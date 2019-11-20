Hamit Atmaca Milli Takım Kampında
29 Kasım 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Slovenya'nın Medvode kentinde düzenlenecek olan 11th Forza Cup Badminton Turnuvası için Milli Takım sporcuları Ankara’da hazırlık kampına girdi.
23 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek olan kamp sonrasında milli takım sporcuları 24 Kasım 2019'da yol çıkacak. Başarılı sporcu Hamit Atmaca tekler ve çiftler kategorilerinde Türkiye'yi temsil edecek olup çiftler kategorisinde Niğdeli sporcu Hasan Hüseyin Gök ile birlikte rakiplerine karşı mücadele edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Hamit Atmaca'ya İl Müdürlüğü ve Badminton Milli Takım Antrenörü Abdurrahman Arslan'a ve milli takıma başarılar dileyerek, Türk Bayrağımızı göndere çektireceklerine ve Türkiye'ye büyük gurur yaşatacaklarına inandığını belirtti.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Hamit Atmaca Milli Takım Kampında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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