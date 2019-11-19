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19 Kasım 2019, Salı
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’da zafer Verstappen’ın

Brezilya’da zafer Verstappen’ın

Formula 1 'nın 20. ayağı 'sini, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu kazandı.

Formula 1 'nın 20. ayağı 'sini, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu kazandı. Verstappen, bu sezon 3., kariyerinin 8 galibiyetini aldı.
  1. 19.11.2019
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