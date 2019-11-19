Brezilya’da zafer Verstappen’ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Brezilya Grand Prix'sini, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Brezilya Grand Prix'sini, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Verstappen, bu sezon 3., kariyerinin 8 galibiyetini aldı.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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