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19 Kasım 2019, Salı
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Bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu

Bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencisi , Romanya’nın Köstence şehrinde düzenlenen 41. 'nda Dünya Şampiyonu olarak büyük bir başarının sahibi oldu.


Son dönemde elde ettiği sportif başarılarla adından sıkça söz ettiren Üniversitesi, yine bir Dünya Şampiyonu çıkararak altın madalyayı müzesine götürdü. 41. 'nda zorlu rakiplerini bir bir saf dışı bırakan ve finale yürüyen öğrencisi , final müsabakasını da kazanarak Dünya Şampiyonu olma sevinci yaşadı.

Birincilik kürsüsüne çıkarak bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı okutan Oğuzhan Koçak, hem Düzce Üniversitesi'ni hem de ülkemizi başarıyla temsil etmenin haklı gururunu yaşadı.

  1. 19.11.2019
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