Van Bedensel Engelliler: 53 - Kızıltepe Engelliler Gücü: 20

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü, ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Kızıltepe Engelliler Gücü takımını 53-20 mağlup ederek puanını 9'a çıkarıp averajla ikinciliğini korudu. Müsabaka sonrası konuşan Van Bedensel Engelliler Kulüp Başkanı Hanefi Baykara, "Güzel bir galibiyet oldu sporcu kardeşlerimi ve rakip takımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Kızıltepe takımı yeni bir oluşum içinde yeni bir takım. Bunun bilincinde olarak bizde takımda fazla şans bulamayan ve genç kardeşlerimize şans verdik. Spor barış kardeşliktir. Hele biz engelliler için daha önem arz ediyor. Bu hayata bizde varız demek adına bu mücadelemizi veriyoruz. Çıkıp rakibin bu durumunu fırsat bilerek bazı bilinçsiz takımlar gibi fazla sayı atıp onları üzmeye hakkımız yoktur. Hiç bir takım rakibini ezmesi ve fazla sayı atmasının kimseye faydası yoktur. Ne bir spor kulübüne, ne bir hocaya, nede sporcu ya yakışmaz. Kızıltepe takımına bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Yine de bir eksiğimiz bilemden bir hatamız olduysa aflarına sığınıyoruz" dedi.

Takım olarak son maçlarda bazı bireysel hatalar yaparak takımada yansıttıkları hataları giderip diğer maçlara bakacaklarını ifade eden Baykara, "Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Gümüşhane Hacıköy Hayat maçına gidecek olan takımımız halen bir destek almış durumda değil. Görüşmelerimiz oldu sonuç bekliyoruz. Umarım biran önce gereken destek takımımıza sağlanır ve biz sporumuza bakarız. Bu takım Van'ımızın takımı ve Van'ımızı temsil ediyor. Van Valimiz Mehmet Emnin Bilmez beye durumumuzu ilettik ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beye de durumumuzu anlattık ve bir dilekçede sunduk. Valimiz yakından ilgilendiğini bakanımıza iletti ve gerekeni yapacağını belirtti. İnşallah biran önce bu takımımız gereken desteği bulur. Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman beyle de hafta içinde görüştük. Bu konuda gereken talimatları verdi ve olumlu bir haber bekliyoruz" şeklinde konuştu.