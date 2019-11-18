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18 Kasım 2019, Pazartesi
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şampiyonu oldu

Fatma Uygur Türkiye şampiyonu oldu

Karate Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 14 - 17 Kasım 2019 tarihleri arasında ilinde yapılan Türkiye Karate Şampiyonasında Genç Bayanlarda + 59 kilogramda Malatyalı sporcu tüm rakiplerini farklı skorlarla yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Uygur ve antrenörlerini tebrik etti. Kayhan, Malatyalı sporcuların elde edilen başarı ortalamasıyla bölgede önemli bir noktada da bulunduğunu belirterek, "Sporcumuz 'u, antrenörü ve aynı zamanda babası olan Zeki Uygur'u tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Bu tür başarılar elbette ki göğsümüzü kabartıyor. Malatyalı sporcular elde edilen başarı ortalamasıyla bölgede önemli bir noktada da bulunuyor. İnşallah Fatma Uygur'un ki gibi elden edilen bu tür başarılar diğer sporcularımıza da örnek teşkil eder ve daha çok çalışırlar. Çünkü başarının arka planında her zaman çok çalışmak vardır" diye konuştu.

  1. 18.11.2019
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