Fatma Uygur Türkiye şampiyonu oldu

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Uygur ve antrenörlerini tebrik etti. Kayhan, Malatyalı sporcuların elde edilen başarı ortalamasıyla bölgede önemli bir noktada da bulunduğunu belirterek, "Sporcumuz Fatma Uygur'u, antrenörü ve aynı zamanda babası olan Zeki Uygur'u tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Bu tür başarılar elbette ki göğsümüzü kabartıyor. Malatyalı sporcular elde edilen başarı ortalamasıyla bölgede önemli bir noktada da bulunuyor. İnşallah Fatma Uygur'un ki gibi elden edilen bu tür başarılar diğer sporcularımıza da örnek teşkil eder ve daha çok çalışırlar. Çünkü başarının arka planında her zaman çok çalışmak vardır" diye konuştu.