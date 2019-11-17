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17 Kasım 2019, Pazar
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Yelken’de şölen zamanı

Yelken’de şölen zamanı

Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Yelken Şampiyonası'na, ilk kez Büyükçekmece Yelken Kulübü ev sahipliği yapacak. lk kez B.Çekmece Yelken Kulübü’nün ev sahipliği yapacağı şampiyona, 18-30 Kasım’da iki aşamalı olarak gerçekleşecek.

18-23 Kasım ve 24-30 Kasım arasındaki turnuvanın ilk haftasında Optimist ve Laser sınıflarında 59 kulüpten 620 sporcu yarışacak. İkinci haftada RS:X, RS ONE, Techno 293 ve Windsurf Slalom yarışlarında sporcular şampiyonu unvanını alabilmek için ter dökecekler. Sporseverlerin etkinliğe yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

  1. 17.11.2019
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