Yelken’de şölen zamanı

18-23 Kasım ve 24-30 Kasım arasındaki turnuvanın ilk haftasında Optimist ve Laser sınıflarında 59 kulüpten 620 sporcu yarışacak. İkinci haftada RS:X, RS ONE, Techno 293 ve Windsurf Slalom yarışlarında sporcular Türkiye şampiyonu unvanını alabilmek için ter dökecekler. Sporseverlerin etkinliğe yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.