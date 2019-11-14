Fenerbahçe Opet set vermedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yendi.

#2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri başlıyor. Potanın Perileri bugün 19.00'da Sırbistan ile deplasmanda oynayacak.

#CEV Challenge Kupası eleme turunda Tokat Bld. Plevnespor Voleybol Takımı, Macaristan ekibi Kazincbarcika takımını 3-0 yendi.

#Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein-Arne Hansen, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye'nin tek aday olduğunu söyledi.

#Türkiye Karate Şampiyonası bugün Diyarbakır'da başlıyor. Kent, 17 Kasım'da bitecek turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapacak.