Fenerbahçe Opet set vermedi
Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yendi.
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- 14.11.2019
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