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14 Kasım 2019, Perşembe
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set vermedi

Fenerbahçe Opet set vermedi

8. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediyespor, evinde 'e 3-0 mağlup oldu.

'nin 8. haftasında , deplasmanda Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yendi.

#2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri başlıyor. Potanın Perileri bugün 19.00'da ile deplasmanda oynayacak.

#CEV eleme turunda Bld. Plevnespor Voleybol Takımı, ekibi Kazincbarcika takımını 3-0 yendi.

#Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein-Arne Hansen, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na 'nin tek aday olduğunu söyledi.

#Türkiye Karate Şampiyonası bugün 'da başlıyor. Kent, 17 Kasım'da bitecek turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapacak.

  1. 14.11.2019
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