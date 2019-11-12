Tokyo yolunda 1263 madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat merkezlerinde eğitim gören sporcuların uluslararası müsabakalarda 1263 madalya kazandığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yapan Kasapoğlu, Türkiye'nin spor turizmi potansiyeli yüksek ülkelerden olduğunu belirtti.