Mehmet Tahmazoğlu: 3. kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize geldi - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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: 3. kez 'imize ve Şahinbey'imize geldi

Mehmet Tahmazoğlu: 3. kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize geldi

Gençlik ve Spor Kulübü , kazandığı 'nı Başkan 'na getirerek kendisine armağan etti.

Final müsabakasında Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren üçüncü kez bu mutlu sona ulaştı.
Aldıkları başarıdan dolayı futbolcuları tek tek tebrik eden Başkanı , "Ampute Futbol Takımımızın yönetim kurulunu, teknik heyetini ve oyuncuları alınan başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Üçüncü kez 'imize ve Şahinbey'imize gelmiş oldu. 2016-2017, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarının Türkiye Kupaları kulübümüzün müzesinde. Takımımız bizleri gururlandırdı" dedi.

  1. 12.11.2019
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