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10 Kasım 2019, Pazar
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Dünyaca ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı

Dünyaca ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı

Antalya'da devam eden Open 'nda mücadele eden dünyanın ünlü golfçüleri, Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ün 81'inci nedeniyle saygı duruşunda bulundu.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Open 'nda saat 09.05' te çalan siren sesi ile birlikte dünyaca ünlü golfçüler ısınma hareketlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duruşuna geçtiler.

Turnuvanın son gününe gelen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ve saygı duruşu sırasında Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu da hazır bulundu.

AĞAOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Ulu önder Atatürk'ü şükran ve minnetle andık. Ölüm yıldönümünde böylesine önemli, böylesine büyük, tarihe mal olmuş, böylesine büyük devlet adamına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Sevgi, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 11:33
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