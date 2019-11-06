Mehmetçik’e selam - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Mehmetçik’e selam

Mehmetçik’e selam

Mehmetçik’e selam
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanındaki anıtı milli sporcular , Arapoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Cenk İldem, Süleyman Atlı, Atakan Yüksel, Rıdvan Yalçın, Merve Uzun, Furkan Demir, , Ayşegül Pehlivanlar, Yasmani Copello Escobar, Tuğba Güvenç ve Salih Korkmaz'la ziyaret etti. Anıtın önünde sporcularla asker selamı veren Kasapoğlu, şehitler için dua etti.
  1. 6.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mehmetçik’e selam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN