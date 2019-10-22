Tekvando'da Yaman çelişki!
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2018'in en iyi kadın sporcusu seçilen İrem Yaman şokta... İki Dünya Şampiyonu İrem Yaman, milli takım seçmelerine çağrıldı, ortalık karıştı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Avrupa Şampiyonası öncesi milli takım seçmelerine katılması istenen yıldız sporcu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sakatlık sonrası katıldığım Sofya Grand Prix'sinde 2. turda elendim. Sakatlıktan yeni çıktım ve 3 aydır müsabaka yapmıyordum. Bu ayki olimpik sıralamada benim üstte olmama rağmen bir altımdaki arkadaşımla seçme yapılacağını söylediler. Olimpiyat madalyasını hedeflerken, Türkiye'de seçmeye girmek biraz komik. Futbol gibi düşünecek olursak en üst ligde oynarken, bir anda alt ligde maça çıkıyorsunuz."
FEDERASYON CEVAP VERDİ
Tekvando Federasyonu, İrem Yaman'ın sözlerinin ardından şu açıklamayı yaptı: "57 kiloda iki sporcumuz olimpiyatlar için başa baş bir mücadele vermektedir. İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, tüm sporcularımız gibi çok değer verdiğimiz iki sporcumuzdur. Federasyonumuz, her iki sporcumuzu da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eşit şartlar altında desteklemeye devam edecektir."
- 22.10.2019
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Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
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kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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