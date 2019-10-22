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22 Ekim 2019, Salı
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Tekvando'da Yaman çelişki!

Tekvando'da Yaman çelişki!

tarafından 2018'in en iyi kadın sporcusu seçilen şokta... İki Dünya Şampiyonu İrem Yaman, seçmelerine çağrıldı, ortalık karıştı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Avrupa Şampiyonası öncesi seçmelerine katılması istenen yıldız sporcu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sakatlık sonrası katıldığım Sofya 'sinde 2. turda elendim. Sakatlıktan yeni çıktım ve 3 aydır müsabaka yapmıyordum. Bu ayki olimpik sıralamada benim üstte olmama rağmen bir altımdaki arkadaşımla seçme yapılacağını söylediler. Olimpiyat madalyasını hedeflerken, 'de seçmeye girmek biraz komik. gibi düşünecek olursak en üst ligde oynarken, bir anda alt ligde maça çıkıyorsunuz."

FEDERASYON CEVAP VERDİ
, 'ın sözlerinin ardından şu açıklamayı yaptı: "57 kiloda iki sporcumuz olimpiyatlar için başa baş bir mücadele vermektedir. İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, tüm sporcularımız gibi çok değer verdiğimiz iki sporcumuzdur. Federasyonumuz, her iki sporcumuzu da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eşit şartlar altında desteklemeye devam edecektir."

  1. 22.10.2019
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