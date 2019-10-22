Tekvando'da Yaman çelişki!

2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Avrupa Şampiyonası öncesi milli takım seçmelerine katılması istenen yıldız sporcu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sakatlık sonrası katıldığım Sofya Grand Prix'sinde 2. turda elendim. Sakatlıktan yeni çıktım ve 3 aydır müsabaka yapmıyordum. Bu ayki olimpik sıralamada benim üstte olmama rağmen bir altımdaki arkadaşımla seçme yapılacağını söylediler. Olimpiyat madalyasını hedeflerken, Türkiye'de seçmeye girmek biraz komik. Futbol gibi düşünecek olursak en üst ligde oynarken, bir anda alt ligde maça çıkıyorsunuz."



FEDERASYON CEVAP VERDİ

Tekvando Federasyonu, İrem Yaman'ın sözlerinin ardından şu açıklamayı yaptı: "57 kiloda iki sporcumuz olimpiyatlar için başa baş bir mücadele vermektedir. İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, tüm sporcularımız gibi çok değer verdiğimiz iki sporcumuzdur. Federasyonumuz, her iki sporcumuzu da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eşit şartlar altında desteklemeye devam edecektir."