Manisa Büyükşehir Badminton Takımı derecelerle döndü

Türkiye Badminton Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen '11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında, Manisa Büyükşehir Belediyespor Badminton Takımı, 6 sporcu ve 1 antrenör ile şampiyonaya katılım sağladı. Elif Kayıalp ve İsmail Samet Bülbül, karışık çiftler kategorisinde Türkiye 2'ncisi olmayı başardı. Ali Hamza Doğan ve İsmail Samet Bülbül ise çift erkekler kategorisinde Türkiye 3'üncülüğü derecesini elde ettiler. Antrenör Hatice Tokmakçı da antrenör sıralamasında Türkiye ilk 3'ünde yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Badminton Takımı antrenörü Hatice Tokmakçı, Ankara'da katıldıkları şampiyonada Manisa'nın ve kulübün adını başarıyla duyurdukları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Desteklerinden dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Kafilede yer alan ve küçücük bedenlerinde, kocaman yürekleriyle mücadele veren tüm sporcularımızı kutluyorum. Başarılarımız artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.