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22 Ekim 2019, Salı
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Büyükşehir Badminton Takımı derecelerle döndü

Manisa Büyükşehir Badminton Takımı derecelerle döndü

Büyükşehir Belediyespor Badminton Takımı, ’da düzenlenen ’ Altı Badminton Şampiyonasından derecelerle döndü. 42 ilden 146 kulüp ve 504 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada, kulüp sporcularından ve karışık çiftler kategorisinde Türkiye 2’ncisi, ve İsmail Samet Bülbül ise çift erkekler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.

Badminton Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında 'da düzenlenen ' Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında, Büyükşehir Belediyespor Badminton Takımı, 6 sporcu ve 1 antrenör ile şampiyonaya katılım sağladı. ve , karışık çiftler kategorisinde Türkiye 2'ncisi olmayı başardı. ve İsmail Samet Bülbül ise çift erkekler kategorisinde Türkiye 3'üncülüğü derecesini elde ettiler. Antrenör da antrenör sıralamasında Türkiye ilk 3'ünde yer aldı.

antrenörü Hatice Tokmakçı, Ankara'da katıldıkları şampiyonada Manisa'nın ve kulübün adını başarıyla duyurdukları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Desteklerinden dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Kafilede yer alan ve küçücük bedenlerinde, kocaman yürekleriyle mücadele veren tüm sporcularımızı kutluyorum. Başarılarımız artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

  1. 21.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 12:26
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