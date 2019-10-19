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20 Ekim 2019, Pazar
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: "Değer kattınız"

Bakan Kasapoğlu: "Değer kattınız"

Spor Bakanı , “Bugün ‘Türkiye kazandı’ diye haykırıyorsak, sporcularımızın katkısı büyük. Kahramanlara gönderilen selamlar yerine ulaştı” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet , 'nda başarılı olan sporcularla bir araya geldi. Altın madalya alan İbrahim Çolak, gümüş kazanan Ahmet Önder ve olimpiyat kotası elde eden Ferhat Arıcan ile Nazlı Zavranbaşı, 'nu ziyaret etti. Sporcuların başarılarına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "İbrahim'in yaşattığı ilk çok anlamlıydı. Yarınlar adına umutlar pekişti" dedi. BAKAN Muharrem Kasapoğlu, hem milli takımın hem de şampiyon sporcuların asker selamı vererek Mehmetçik'e destek olmasının önemine değindi ve şu ifadeleri kullandı: "Sporcularımızın kahramanlara gönderdiği selamlar yerine ulaştı. Bugün 'Türkiye kazandı' diye haykırıyorsak, sizlerin de payı var. Kahraman askerimizin, Mehmetçik'imizin cesareti, gayreti, milletimizin basireti ve feraseti ile sizlerin bu noktadaki desteği, mevcut güzel tabloyu oluşturdu. Sahada ve masada kazanan Türkiye'ye hep birlikte eriştik."

  1. 19.10.2019
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