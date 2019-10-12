Spor Toto Ümitler Mix 1’inci Lig ilk etap ilk gün lideri Kocaeli BBSK - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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1’inci Lig ilk etap lideri Kocaeli

Spor Toto Ümitler Mix 1’inci Lig ilk etap ilk gün lideri Kocaeli BBSK

’in Mut ilçesinde başlayan 1’inci Lig ilk etap birinci gün sonunda 15 puan ve averajla Kocaeli ilk sırada yer alırken, aynı puanlara sahip Konya BBSK günü ikinci, Denizli BBSK üçüncü sırada tamamladı.

1'inci Lig birinci etap karşılaşmaları sonunda 15'er puana sahip kulüplerden Kocaeli averajla birinci, Konya BBSK ikinci ve Denizli BBSK üçüncü, 12 puanla BBSK dördüncü sırada yer aldı. 'in Mut ilçesinde başlayan lig müsabakalarının açılışında, belediye başkanı Volkan Şeker, kaymakam Muammer Köken, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz açılış konuşması yaptı. Ardından federasyon başkanı Huysuz, protokolde yer alanlara porselen şilt tabağı hediye etti.

Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig'in ikinci etap müsabakalarına GSK katılmazken, karşılaşmalarda 88 kadın ve 101 erkek judogi tatamiye çıktı. Birinci etap yarın yapılacak müsabakalarla son bulacak.

  1. 12.10.2019
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