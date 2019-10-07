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07 Ekim 2019, Pazartesi
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" 10’la Gelecek" Projesi planlama toplantısı yapıldı

"Sporda Yetenek 10’la Gelecek" Projesi planlama toplantısı yapıldı

’İn Edremit ilçesinde “ 10’la 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı planlama toplantısı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında yapıldı.

2019-2020 açılacak olan kursların planlamasının yapıldığı toplantıda, konuyla ilgili antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi hususu görüşüldü.

Ayrıca proje kapsamında ihtiyaç duyulan spor malzemeleri ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda açıklama yapan Kaymakam Sırmalı; "Ülkemizin geleceği, gençlerimiz ve çocuklarımızın nitelikli bireyler olarak yetişmesi, bir takım değerlerle donanımlı olması, sportif ve kültürel faaliyetlere katılması çok önemlidir. Bu nedenle Valimiz Sayın Ersin Yazıcı tarafından hayata geçirilen " 10'la Gelecek Projesi" Edremit ilçemizde de başarıyla yürütülmektedir. Projemiz ile; ilçemizde gelir durumu düşük mahallelerde yaşayan, ilk ve ortaokula devam eden öğrencilerin okul dışında kalan serbest zamanlarının, spor ve kültür faaliyetler ile değerlendirilmesinin sağlanması, çocukların zararlı alışkanlıklar edinmesinin önüne geçilmesi, spor alanında yetenekli çocukların tespit edilerek yetenekleri doğrultusunda ilerlemelerine olanak tanınmasını hedefledik. Bu kapsamda Geçtiğimiz yıl 5032 öğrenciyi sporla buluşturan projemiz kapsamında bu yıl daha fazla öğrenciye ulaşması hedefleniyoruz" dedi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Müdürü Yusuf Koç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge ve 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında proje kapsamında 17 branşta kursun açıldığı 29 okul müdürü katıldı.

  1. 07.10.2019
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