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05 Ekim 2019, Cumartesi
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Etnospor coşkusu

Etnospor coşkusu

Halkın memnun olduğunu söyleyen "Tribünlerin heyecan ve coşkusu, yaptığımız işin ne kadar beğenildiğini gösterdi. Yüzbinlerce İstanbulluyu ağırlayacak şekilde hazırlığımızı yaptık." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı , 'ni değerlendirdi. Bu yıl farklı bir mekanda olduklarını belirten Erdoğan, " ve Yenikapı'nın ardından 'ndayız. Tribünlerin heyecan ve coşkusu, yaptığımız işin ne kadar beğeni topladığını ortaya koymuş oldu. Etkinliklerimiz yağmurdan etkilenmeyecek. Hafta sonu yüzbinlerce İstanbulluyu ağırlayacak şekilde hazırlığımızı yaptık. Yağmurdan etkilenmeyiz" dedi.

SAĞLAM TEMELLER ATTIK
Ülkemızde geleneksel sporlara ilgiyi değerlendiren Erdoğan, "15 Temmuz'un hemen ardından insanların moral motivasyon olarak düşük oldukları bir zamanda, dar bir zamanda bir planlamayla bu işi yapmıştık. O zaman insanların teveccühünü görürken yaptığımız işin doğruluğunu anlamıştık. 'un içinde Etnospor'un ne olduğunu bilen bir kitle oluştu. Sağlam temeller attığımızı, atmaya başladığımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

MURİÇ KENDİNİ TEST ETMİŞTİ
Vedat Muriç ve 'nun ok atışlarıyla ilgili de konuşan Bilal Erdoğan, F.Bahçe'nin golcüsü Muriç'in antrenmanlı olduğunu dile getirdi. Falcao gelmeden atış yapma imkanı bulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Steril bir atış imkanı yakalanamadı. Biraz Vedat'ın Falcao gelmeden önce atış yapma imkanı oldu, antrenmanlıydı. O, bir adım önde başladı. İkisinin de geleneksel sporlara katkıda bulunmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Farklı bir keyif kattılar" sözlerini sarf etti.

CAN DOSTLARI İLGİ GÖRDÜ
4. Etnospor Kültür Festivali, ikinci gün etkinlikleriyle devam etti. Festivalde hayvanlar da yoğun ilgi görüyor. Hayvanları Koruma Günü'nde milli çoban köpekleri vatandaşlarla bir araya geldi. Organizasyonu ziyaret edenler, uluslararası yarışmalarda şampiyonluk yaşayan köpeklere yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

HER ALANDA DENEYİM
Ücretsiz olarak gerçekleştirilen festivalde, vatandaşlar birbirinden farklı alanlarda deneyim fırsatı yakalıyor. Atlı okçuluk simülatörü çocukların beğenisini kazanırken; el sanatları atölyeleri de odak noktasındaydı. Hezarfen Ahmed Çelebi'yi temsilen yapılan Hezarfen Atlama Kulesi de organizasyonun en çok beğenilenleri arasında yerini aldı.

  1. 5.10.2019
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