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04 Ekim 2019, Cuma
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Kültürümüze sahip çıkmalıyız

Kültürümüze sahip çıkmalıyız

Dünya Konfederasyon Başkanı , “Bize ait olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır” diye geleneklerimize dikkat çekti.

Festivalin açılışına, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve spor ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. yaptığı açılış konuşmasında, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Çünkü bize ait olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kültürümüze, gelenek göreneklerimize, estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız ki biz gelecekte de biz olmaya devam edebilelim" ifadelerini kullandı.

FESTİVALE ZİYARETCİ AKINI

'a katılım hem sporcu hem de ziyaretçi sayısı bakımından her geçen yıl önemli bir artış gösteriyor. Küçükçekmece'de 2016'da düzenlenen 1. Etnospor Kültür Festivali'ne 500 sporcu, 360 bin ziyaretçi katıldı. Yenikapı'daki 2. festivalde 850'ye yakın sporcu, 650 bine yakın da ziyaretçi yer aldı. Yine Yenikapı'da düzenlenen 3. festivale 900'e yakın sporcu katılırken, 1 milyonun üzerine ziyaretçi takip etti. Bu yılki festivale binin üzerinde sporcu ve 1 milyon 200 bin de ziyaretçinin katılması bekleniyor.

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  1. 4.10.2019
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