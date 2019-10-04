Kültürümüze sahip çıkmalıyız
Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, “Bize ait olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır” diye geleneklerimize dikkat çekti.
Festivalin açılışına, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve spor ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. Bilal Erdoğan yaptığı açılış konuşmasında, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Çünkü bize ait olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kültürümüze, gelenek göreneklerimize, estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız ki biz gelecekte de biz olmaya devam edebilelim" ifadelerini kullandı.
FESTİVALE ZİYARETCİ AKINI
Etnospor'a katılım hem sporcu hem de ziyaretçi sayısı bakımından her geçen yıl önemli bir artış gösteriyor. Küçükçekmece'de 2016'da düzenlenen 1. Etnospor Kültür Festivali'ne 500 sporcu, 360 bin ziyaretçi katıldı. Yenikapı'daki 2. festivalde 850'ye yakın sporcu, 650 bine yakın da ziyaretçi yer aldı. Yine Yenikapı'da düzenlenen 3. festivale 900'e yakın sporcu katılırken, 1 milyonun üzerine ziyaretçi takip etti. Bu yılki festivale binin üzerinde sporcu ve 1 milyon 200 bin de ziyaretçinin katılması bekleniyor.
- 4.10.2019
-
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
-
Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
-
Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
Kültürümüze sahip çıkmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.