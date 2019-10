Etnospor'a yıldız yağmuru!

Dünya Etnospor Kültür Festivali (DEK), yapılan etkinliklerle Atatürk Havalimanı'nda başladı. Bu yıl 4.'sü düzenlenen ve 4 gün sürecek festivalde dün yıldız yağmuru vardı. G.Saray'dan Falcao ve Muslera ile F.Bahçe'den Muriqi, kaptan Emre Belözoğlu, ilk gününde festivale katılım göstererek, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ile ok atışı yaptı. Eski futbolculardan Rıdvan Dilmen, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu ve Nihat Kahveci de festivalin ilk gün etkinliklerine katıldı. Festivale katılan Başakşehirli Arda Turan ile Gökhan İnler de atlı spor gösterilerini izledi.

ÇOK DEĞERLİ BİR FESTİVAL

F.Bahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Etnospor Kültür Festivali gibi festivalleri çok değerli bulduğunu belirtti. Tecrübeli orta saha, "İlerleyen, değişen, gelişen ve her zaman üreten bir neslin olması hayalim. Aynı zamanda kendi değerini bilen, kendi sporuna, değerlerine sahip çıkan böylesine bir festivali çok değerli buluyorum. Destekleyen Bilal Erdoğan'a ve herkesin verdiği emeğe sağlık" dedi. Ok alanına gelen Emre, favori olarak takım arkadaşı Muriqi'yi desteklediğini söyleyerek, "Ben ok atmayı bilmiyorum. Vedat atacak. Ben de Vedat'ı favori olarak gösteriyorum" diye espri yaptı.

MURIQI: SPOR BİRLEŞTİRİCİ BİR UNSUR

Muriqi, festivalle ilgili olarak, "Burada önemli olan festival. Ne kadar çok katılım olursa o kadar iyi. Çünkü spor birleştirici bir unsurdur. O yüzden bu tür festivallere, her zaman her yerde destek olacağız" dedi. Ok atışlarında başarılı olduğu görülen Muriqi, "Daha önce hiç ok atmadım. Futboldan çok vakit bulamıyoruz o yüzden kendi işimize odaklanıyoruz" itirafında bulundu.