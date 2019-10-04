Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Etnospor mesajı

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi. Başkan Erdoğan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda festivalin sloganı olan, "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" etiketini kullanarak, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.