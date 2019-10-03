Muriç ve Falcao Etnospor festivalinde | CANLI
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ve Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, Etnospor Kültür Festivali'nde buluştu. Festivalde ayrıca Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera da yer alıyor...
- 03.10.2019
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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Toplam 2
Yorum
Taraftar Adam gibi maç seyretmeyi öğrenemedik
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Erol Kaynar adaylığını açıkladı
Toplam 2
Yorum
sebo çok iyi bir insan ama bir bir olumsızluklar olmaya başlarsa panikler daha kötü olur yönetime seçilirse daha faydalı olur
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