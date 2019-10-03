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03 Ekim 2019, Perşembe
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Muriç ve Falcao Etnospor festivalinde |

Muriç ve Falcao Etnospor festivalinde | CANLI

'nin golcüsü Vedat Muriç ve 'ın yıldızı , Etnospor Kültür Festivali'nde buluştu. Festivalde ayrıca Emre Belözoğlu ve da yer alıyor...

ASpor CANLI YAYIN

  1. 03.10.2019
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