Milli sörfçü Dilara Uralp olimpiyat vizesini aldı
Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu, altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi. Milli sporcu Dilara Uralp, S:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı.
İtalya'da Garda Gölü'nde devam eden RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla Dilara Uralp'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılması kesinleşti.
Gün sonunda altın-gümüş grupların ayrılması ile Dilara Uralp, Tokyo 2020 vizesini elde etti.
- 25.09.2019
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