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25 Eylül 2019, Çarşamba
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Milli sörfçü olimpiyat vizesini aldı

Milli sörfçü Dilara Uralp olimpiyat vizesini aldı

'nda , altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 'na katılmayı garantiledi. Milli sporcu , S:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı.

'da Garda Gölü'nde devam eden RS:X 'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla 'ın 'na katılması kesinleşti.

Gün sonunda altın-gümüş grupların ayrılması ile Dilara Uralp, Tokyo 2020 vizesini elde etti.

  1. 25.09.2019
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