Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk' için teşekkür mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bize yaşattığınız gurur için teşekkürler Sümeyye, teşekkürler Sevilay" denildi.