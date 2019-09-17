Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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Başkan 'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı

Başkan 'dan Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan ve üçüncü için teşekkür mesajı...

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği paralimpik yüzücüler ve ' için teşekkür mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bize yaşattığınız gurur için teşekkürler Sümeyye, teşekkürler Sevilay" denildi.

Başkan Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı

  1. 17.09.2019
  2. Güncelleme: 18.09.2019 00:16
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