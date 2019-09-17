Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk için teşekkür mesajı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk' için teşekkür mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bize yaşattığınız gurur için teşekkürler Sümeyye, teşekkürler Sevilay" denildi.
- 17.09.2019
- Güncelleme: 18.09.2019 00:16
-
Trabzonspor'dan son dakika sakatlık açıklaması... Ekuban sahalara ne zaman dönecek?
Toplam 2
Yorum
baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
-
Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
-
MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.