Aktüel haberler (18.08.19)

ROMA'DA TÜRK BİRLİĞİ

Gençlerbirliği'den Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, yeni kulübündeki takım arkadaşı ve vatandaşı Cengiz Ünder'in kendisini yalnız hissettirmeyeceğini söyledi. Kulüp kanalına konuşan 22 yaşındaki stoper, "Cengiz sıcak biri. Bir Türk olarak beni burada yalnız hissettirmeyecek. Saha içinde birbirimize yardım ederek birlikte gelişebileceğimize inanıyorum" dedi. G.Birliği için de veda mesajı yayınlayan Mert, "Yeni yolculuğuma arkamdaki desteği farkında olarak çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

NEFES KESTİLER

Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize Ardeşen'in beldesi Tunca'da düzenlendi. Etkinlik, nefes kesen görüntülere sahne oldu.

UEFA'DA ŞİKE İDDİASI

Gürcistan'ın Saburtalo takımı ile Ermenistan'ın Ararat takımı arasında Tiflis'te oynanan maçta şike olduğuna dair şüpheler sonucu Saburtalo, ülkesinin federasyonuna başvuruda bulundu. Üçüncü eleme turunda rakibini geçen Ararat, (2-0, 1-2) adını bir üst tura yazdırmıştı.

KENAN VE KAAN fırtına gibi girdi

Almanya Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, yeni sezona müthiş başladı. Ligin ilk haftasında Werder Bremen'e konuk olan Düsseldorf 3-1 kazanırken; Kenan 1 gol, 1 asist, Kaan da 1 golle yıldızlaştı. Bremen forması giyen Ömer Toprak ise 82 dakika sahada kaldı.

HATİCE KÜBRA'DAN GÜMÜŞ

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yer alma adına mücadele eden Hatice Kübra İlgün, hedefine emin adımlarla ilerliyor. Vietnam'da düzenlenen '2. Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda sahne alan milli sporcu, gümüş madalya sevinci yaşadı.

KARTAL BAŞLIYOR

Theodore, McKissic ve McAdoo gibi isimlerle güçlenen Beşiktaş Sompo Japan, bugün hazırlıklara başlıyor. İlk etapta İstanbul'da çalışacak Kartal, 21 Ağustos'ta Kartepe'ye gidecek.