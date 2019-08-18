Aktüel haberler (18.08.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
ROMA'DA TÜRK BİRLİĞİ
Gençlerbirliği'den Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, yeni kulübündeki takım arkadaşı ve vatandaşı Cengiz Ünder'in kendisini yalnız hissettirmeyeceğini söyledi. Kulüp kanalına konuşan 22 yaşındaki stoper, "Cengiz sıcak biri. Bir Türk olarak beni burada yalnız hissettirmeyecek. Saha içinde birbirimize yardım ederek birlikte gelişebileceğimize inanıyorum" dedi. G.Birliği için de veda mesajı yayınlayan Mert, "Yeni yolculuğuma arkamdaki desteği farkında olarak çıkıyorum" ifadelerini kullandı.
NEFES KESTİLER
Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize Ardeşen'in beldesi Tunca'da düzenlendi. Etkinlik, nefes kesen görüntülere sahne oldu.
UEFA'DA ŞİKE İDDİASI
Gürcistan'ın Saburtalo takımı ile Ermenistan'ın Ararat takımı arasında Tiflis'te oynanan maçta şike olduğuna dair şüpheler sonucu Saburtalo, ülkesinin federasyonuna başvuruda bulundu. Üçüncü eleme turunda rakibini geçen Ararat, (2-0, 1-2) adını bir üst tura yazdırmıştı.
KENAN VE KAAN fırtına gibi girdi
Almanya Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, yeni sezona müthiş başladı. Ligin ilk haftasında Werder Bremen'e konuk olan Düsseldorf 3-1 kazanırken; Kenan 1 gol, 1 asist, Kaan da 1 golle yıldızlaştı. Bremen forması giyen Ömer Toprak ise 82 dakika sahada kaldı.
HATİCE KÜBRA'DAN GÜMÜŞ
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yer alma adına mücadele eden Hatice Kübra İlgün, hedefine emin adımlarla ilerliyor. Vietnam'da düzenlenen '2. Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda sahne alan milli sporcu, gümüş madalya sevinci yaşadı.
KARTAL BAŞLIYOR
Theodore, McKissic ve McAdoo gibi isimlerle güçlenen Beşiktaş Sompo Japan, bugün hazırlıklara başlıyor. İlk etapta İstanbul'da çalışacak Kartal, 21 Ağustos'ta Kartepe'ye gidecek.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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