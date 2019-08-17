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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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haberler (17.08.19)

Aktüel haberler (17.08.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

'daki 29.Akrapolis Turnuvası açılış maçında ile , karşılaştı. Dev maçın ilk yarısında parkede Sırbistan'ın hakimiyeti vardı. Sırplar, soyunma odasına da 44-36 önde gitti. İkinci yarıda temposunu düşürmeyen Sırbistan, maçı 87-72 kazandı. Sırbistan'da Fenerbahçeli eski yıldız Bogdanovic, 17 sayıyla yıldızlaştı. 12 Dev Adam, bugün 20.30'da Yunanistan'la karşılaşacak.

, 'da son penaltıyı kurtararak şampiyonluğu getiren Adrian'ın, sahaya giren bir taraftarın müdahalesiyle sakatlandığını ve Southampton maçında olmayabileceğini açıkladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'daki Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında 'yı 3-0 yendi. 70 dakika süren maçın setlerini 25-22, 25-14 ve 25-17 kazanan Sultanlar'ın bugünkü rakibi Sırbistan.

Ağrı Atletik Golf Kulübü takımı, tarlada ve okul çatısında yaptığı golf antrenmanlarıyla Yerel Yıldızlar Golf Turnuvası'nda 1 birincilik, 2 ikincilik elde ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

ABD Ligi ekibi DC United'ın, 'i (30) kadrosuna katmak istediği iddia edildi. 'da saldırıya uğrayan ve güvenlik tehlikesi yaşayan oyuncuyla görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

  1. 17.8.2019
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