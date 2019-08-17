Aktüel haberler (17.08.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
Yunanistan'daki 29.Akrapolis Turnuvası açılış maçında Türkiye ile Sırbistan, karşılaştı. Dev maçın ilk yarısında parkede Sırbistan'ın hakimiyeti vardı. Sırplar, soyunma odasına da 44-36 önde gitti. İkinci yarıda temposunu düşürmeyen Sırbistan, maçı 87-72 kazandı. Sırbistan'da Fenerbahçeli eski yıldız Bogdanovic, 17 sayıyla yıldızlaştı. 12 Dev Adam, bugün 20.30'da Yunanistan'la karşılaşacak.
Liverpool, Süper Kupa'da son penaltıyı kurtararak şampiyonluğu getiren Adrian'ın, sahaya giren bir taraftarın müdahalesiyle sakatlandığını ve Southampton maçında olmayabileceğini açıkladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'daki Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi. 70 dakika süren maçın setlerini 25-22, 25-14 ve 25-17 kazanan Sultanlar'ın bugünkü rakibi Sırbistan.
Ağrı Atletik Golf Kulübü takımı, tarlada ve okul çatısında yaptığı golf antrenmanlarıyla Yerel Yıldızlar Golf Turnuvası'nda 1 birincilik, 2 ikincilik elde ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
ABD Futbol Ligi ekibi DC United'ın, Mesut Özil'i (30) kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Londra'da saldırıya uğrayan ve güvenlik tehlikesi yaşayan oyuncuyla görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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