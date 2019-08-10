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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Aktüel haberler (10.08.19)

Aktüel haberler (10.08.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

KUPA HEYECANI ANTEP'E TAŞINDI
Basketbolda 35. Erkekler müsabakası Gaziantep'te oynanacak. 'de geçen sezon şampiyon olan ile 'nı kazanan Beko'nun karşı karşıya geleceği maç, 26 Eylül Perşembe günü Şahinbey Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

İLKAY 4 YIL UZATTI
, Türk asıllı Alman futbolcu 'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. 28 yaşındaki orta saha, "City'de geçirdiğim 3 yıldan büyük keyif aldım. Bu kulüpte forma giymek önemli bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

YILIN GOLÜ MESSİ'DEN
'nin Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 'a attığı gol, UEFA tarafından "Yılın Golü" seçildi. Arjantinli süper star, yaklaşık 35 metreden kullandığı müthiş frikikle Allison'u avlamayı başarmıştı. Yarı finalde ilk maçı 3-0 kazanan Barça, rövanşta 4-0 kaybetmiş ve final biletini kaçırmıştı.

HASAN ALİ VE BURAK OLMAYACAK
Eylül ayındaki Andorra ve Moldova maçları öncesinde değişiklikler olabileceğini vurgulayan Güneş, "Hasan Ali ve bizimle olmayacak. Okay'ın ufak sakatlığı var, Kenan'ın vardı düzeldi. Kemik kadroyu koruyacağız" dedi.

KISA KISA HABERLER...
*Manchester City'de Sane şoku yaşanıyor. Liverpool ile oynanan maçta çapraz bağları kopan genç oyuncunun sahalardan 6 ay uzak kalacağı belirtildi.

*Juventus, Preimer Lig'e transferi gerçekleşmeyen Dybala'yı göndermenin hesaplarını yapıyor. Tangocuyla PSG ve İnter ilgilenirken; Juve'nin ise R. Madrid'den 'i istediği ifade edildi.

*2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Puanlı Turnuvası'nda masa tenisi branşında Ebru Acer altın madalya alırken, Sümeyra Türk bronz madalyanın sahibi oldu.

*, İnter'li Perisic'e kanca attı. 30 yaşındaki Hırvat sol kanat için opsiyonlu kiralama formülü uygulanacak. Perisic geçen sezon 45 karşılaşmada 9 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

*Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Koulibaly'nin değerini açıkladı. M. United'ın Maguire'ye 90 milyon euro ödediğini hatırlatan Laurentiis, Senegalli stoperin 250 milyon euro ettiğini belirtti.

*Fenerbahçe'den ayrılan 'ın, Celta Vigo ile görüştüğü iddia edildi. İspanya'da daha önce Valencia forması giyen 33 yaşındaki orta saha, transferin gerçekleşmesi durumunda Okay Yokuşlu'yla takım arkadaşı olacak.

  1. 10.8.2019
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