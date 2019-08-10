Aktüel haberler (10.08.19)

KUPA HEYECANI ANTEP'E TAŞINDI

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası Gaziantep'te oynanacak. Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği maç, 26 Eylül Perşembe günü Şahinbey Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

İLKAY 4 YIL UZATTI

Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. 28 yaşındaki orta saha, "City'de geçirdiğim 3 yıldan büyük keyif aldım. Bu kulüpte forma giymek önemli bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

YILIN GOLÜ MESSİ'DEN

Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'a attığı gol, UEFA tarafından "Yılın Golü" seçildi. Arjantinli süper star, yaklaşık 35 metreden kullandığı müthiş frikikle Allison'u avlamayı başarmıştı. Yarı finalde ilk maçı 3-0 kazanan Barça, rövanşta 4-0 kaybetmiş ve final biletini kaçırmıştı.

HASAN ALİ VE BURAK OLMAYACAK

Eylül ayındaki Andorra ve Moldova maçları öncesinde değişiklikler olabileceğini vurgulayan Güneş, "Hasan Ali ve Burak Yılmaz bizimle olmayacak. Okay'ın ufak sakatlığı var, Kenan'ın vardı düzeldi. Kemik kadroyu koruyacağız" dedi.

KISA KISA HABERLER...

*Manchester City'de Sane şoku yaşanıyor. Liverpool ile oynanan maçta çapraz bağları kopan genç oyuncunun sahalardan 6 ay uzak kalacağı belirtildi.

*Juventus, Preimer Lig'e transferi gerçekleşmeyen Dybala'yı göndermenin hesaplarını yapıyor. Tangocuyla PSG ve İnter ilgilenirken; Juve'nin ise R. Madrid'den James Rodriguez'i istediği ifade edildi.

*2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Puanlı Turnuvası'nda masa tenisi branşında Ebru Acer altın madalya alırken, Sümeyra Türk bronz madalyanın sahibi oldu.

*Bayern Münih, İnter'li Perisic'e kanca attı. 30 yaşındaki Hırvat sol kanat için opsiyonlu kiralama formülü uygulanacak. Perisic geçen sezon 45 karşılaşmada 9 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

*Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Koulibaly'nin değerini açıkladı. M. United'ın Maguire'ye 90 milyon euro ödediğini hatırlatan Laurentiis, Senegalli stoperin 250 milyon euro ettiğini belirtti.

*Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın, Celta Vigo ile görüştüğü iddia edildi. İspanya'da daha önce Valencia forması giyen 33 yaşındaki orta saha, transferin gerçekleşmesi durumunda Okay Yokuşlu'yla takım arkadaşı olacak.