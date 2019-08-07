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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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haberler (07.08.19)

Aktüel haberler (07.08.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

İNSTAGRAM DAHA İYİ
Ünlü tenisçi , İnstagram'ı sevdiğini ve sık kullandığını söyledi. Rus raket "Twitter sağlıklı bir yer değil. Hesabım var ama uygulaması telefonumda yüklü değil. İnstagram'ı seviyorum" dedi.

HERRERA ŞAŞIRTTI
'dan ayrılıp 'ye transfer olan Andre Herrera, nefret edilmekten hoşlandığını söyledi. Herrera "PSG, 'nın en çok nefret edilen kulübü. Bu hoşuma gidiyor. Nefret edilmeyi severim" dedi.

DOPİNG RİSKİ
City'nin hocası Guardiola'dan ilginç sözler. Katalan çalıştırıcı "Mahrez arayıp 'a karşı oynamak istediğini söyledi. 'da hasta oldu ve kullandığı ilaç yüzünden doping testine takılabilirdi" dedi.

ROONEY DÖNDÜ
DC United'de oynayan , 2020 ocak ayı için Derby County ile anlaştı. Tecrübeli golcü, antrenör- oyuncu olarak Derby'ye katılacak. F.Bahçe'nin eski hocası Cocu'nun hem yardımcısı hem oyuncusu olacak.

  1. 7.8.2019
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