Aktüel haberler (07.08.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
İNSTAGRAM DAHA İYİ
Ünlü tenisçi Maria Sharapova, İnstagram'ı sevdiğini ve sık kullandığını söyledi. Rus raket "Twitter sağlıklı bir yer değil. Hesabım var ama uygulaması telefonumda yüklü değil. İnstagram'ı seviyorum" dedi.
HERRERA ŞAŞIRTTI
Manchester United'dan ayrılıp PSG'ye transfer olan Andre Herrera, nefret edilmekten hoşlandığını söyledi. Herrera "PSG, Fransa'nın en çok nefret edilen kulübü. Bu hoşuma gidiyor. Nefret edilmeyi severim" dedi.
DOPİNG RİSKİ
City'nin hocası Guardiola'dan ilginç sözler. Katalan çalıştırıcı "Mahrez arayıp Liverpool'a karşı oynamak istediğini söyledi. Milli Takım'da hasta oldu ve kullandığı ilaç yüzünden doping testine takılabilirdi" dedi.
ROONEY DÖNDÜ
DC United'de oynayan Wayne Rooney, 2020 ocak ayı için Derby County ile anlaştı. Tecrübeli golcü, antrenör- oyuncu olarak Derby'ye katılacak. F.Bahçe'nin eski hocası Cocu'nun hem yardımcısı hem oyuncusu olacak.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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