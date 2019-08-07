Aktüel haberler (07.08.19)

İNSTAGRAM DAHA İYİ

Ünlü tenisçi Maria Sharapova, İnstagram'ı sevdiğini ve sık kullandığını söyledi. Rus raket "Twitter sağlıklı bir yer değil. Hesabım var ama uygulaması telefonumda yüklü değil. İnstagram'ı seviyorum" dedi.

HERRERA ŞAŞIRTTI

Manchester United'dan ayrılıp PSG'ye transfer olan Andre Herrera, nefret edilmekten hoşlandığını söyledi. Herrera "PSG, Fransa'nın en çok nefret edilen kulübü. Bu hoşuma gidiyor. Nefret edilmeyi severim" dedi.

DOPİNG RİSKİ

City'nin hocası Guardiola'dan ilginç sözler. Katalan çalıştırıcı "Mahrez arayıp Liverpool'a karşı oynamak istediğini söyledi. Milli Takım'da hasta oldu ve kullandığı ilaç yüzünden doping testine takılabilirdi" dedi.

ROONEY DÖNDÜ

DC United'de oynayan Wayne Rooney, 2020 ocak ayı için Derby County ile anlaştı. Tecrübeli golcü, antrenör- oyuncu olarak Derby'ye katılacak. F.Bahçe'nin eski hocası Cocu'nun hem yardımcısı hem oyuncusu olacak.