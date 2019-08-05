TÜFAD ödülleri dağıtıldı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri TÜFAD ödülleri dağıtıldı

TÜFAD ödülleri dağıtıldı

TÜFAD ödülleri dağıtıldı

Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Şubesi’nin düzenlediği "Yılın Başarılı Antrenörleri Ödül Töreni" Atatürk Stadı Futbol Hakemleri Derneği Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplam 221 antrenöre ödülleri takdim edilirken, TÜFAD Genel Başkanı , önemli açıklamalarda bulundu. Ödül törenlerinin gençleri spora teşvik etmek için çok önemli olduğunu vurgulayan İsmail Dilber, "Yaptığımız ufak detay gözükse de çocukları heveslendirip, alttan gençleri nasıl çıkarırız, bunun hesabını kitabını yapıyoruz. Ödül törenlerimizde gençler, yaşlılar ve tecrübeliler bir araya geliyor. Fikir alışverişinde bulunup, dertlerini ortaya koyuyorlar. Bize sorular soruyorlar, biz de onların sorularının karşılığını veriyoruz. Her şehirde ortam yaratıyoruz. bu şehirlerin başını çekiyor. Şube Başkanı Doktor Şaban Acarbay çok çaba gösteriyor. İnşallah her şey daha iyi olur" dedi.

"GERİYE KALAN 10 SENE İÇİNDE ÇOK ZAMAN KAYBETTİK"
A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda son şampiyonu 'yı 2-0 yendiğini hatırlatan Dilber, "Fransa'yı çok rahat yenerek Türkiye istediği hedefe ulaşmak için önemli adım attı. O maçta en önemli detay sahada olan 14 oyuncumuzun 11'i Türkiye topraklarında yetişti. Türkiye'de doğan, Türk kulüplerinde yetişen ve Türk teknik adamlar tarafından yetiştirilen oyuncularla kazandık. Bunu çoğaltmalıyız. Geride kalan 10 sene içinde çok zaman kaybettik. Avrupa'da doğmuş, yetişmiş hazır futbolcular aldık. Başarılı olamadık ancak bundan sonra inşallah başarı sağlayacağız" yorumunu yaptı.

"KULÜPLERİMİZDEN, MİLLİ TAKIMLARIMIZDAN KUPALAR BEKLİYORUZ"
İzmir'de Altınordu'nun önemli bir felsefesi olduğunu sözlerine ekleyen başkan Dilber, "Altınordu Türkiye'nin her yerinde çocukları bulmayı başardı. Bunu tespit etmek çok önemli. Biz de dernek olarak 12 yaş grubunda binlerce çocuğumuzu 'da topluyoruz. 56 şubemizde seçmeler yapıyoruz. Profesyonel kulüpler buraya eğilirse çok oyuncu bulurlar. Ülkemizde birçok stat yatırımı yapıldı. Bu statlara kupalar yakışır. Kulüplerimizden, kupalar bekliyoruz. Kupa getiremezsek bu tesislerin hakkını verememiş oluruz, bu boynumuzun borcu" cümlelerini kullandı.

  1. 06.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TÜFAD ödülleri dağıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN