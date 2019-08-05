Aktüel haberler (05.08.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
KEMER GÜRBÜZ'ÜN
Balıkesır'de bu yıl Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına 60.'sı düzenlen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde gülen taraf Ali Gürbüz oldu. Finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenip başpehlivan olan ve büyük bir sevinç yaşayan Gürbüz'e altın kemerini Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan verdi.
ARAÇLAR UÇUŞTU
Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan sahilinde binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı. 35 takım, 'hava araçlarıyla' 78 metrelik uçuş rekorunu kırmaya çalıştı. Etkinlikte renkli görüntüler çıktı.
ŞAMPİYON CİTY!
Communıty Shild Kupası'nı, normal süresi 1-1 biten finalde Liverpool'u penaltılarla 5-4 yenen Manchester City kazandı. City'nin menajeri Pep Guardiola İngiltere'de sarı kart gören ilk hoca oldu.
MİLAN BENNACER'İ ALDI
İsmi G.Saray ile anılan İsmail Bennacer, Milan'a 5 yıllık imza attı. Milan, Empoli'ye 16 milyon euro ödeyeceK. Cezayirli yıldız, Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi isim seçildi.
SULTANLAR ÜZDÜ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında Çin'e 3-0 mağlup oldu ve grubu 2. bitirdi. Ay-yıldızlılar, Ocak 2020'de Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri'nde Tokyo bileti arayacak.
- 5.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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