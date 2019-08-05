Aktüel haberler (05.08.19)

KEMER GÜRBÜZ'ÜN

Balıkesır'de bu yıl Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına 60.'sı düzenlen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde gülen taraf Ali Gürbüz oldu. Finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenip başpehlivan olan ve büyük bir sevinç yaşayan Gürbüz'e altın kemerini Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan verdi.

ARAÇLAR UÇUŞTU

Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan sahilinde binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı. 35 takım, 'hava araçlarıyla' 78 metrelik uçuş rekorunu kırmaya çalıştı. Etkinlikte renkli görüntüler çıktı.

ŞAMPİYON CİTY!

Communıty Shild Kupası'nı, normal süresi 1-1 biten finalde Liverpool'u penaltılarla 5-4 yenen Manchester City kazandı. City'nin menajeri Pep Guardiola İngiltere'de sarı kart gören ilk hoca oldu.

MİLAN BENNACER'İ ALDI

İsmi G.Saray ile anılan İsmail Bennacer, Milan'a 5 yıllık imza attı. Milan, Empoli'ye 16 milyon euro ödeyeceK. Cezayirli yıldız, Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi isim seçildi.

SULTANLAR ÜZDÜ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında Çin'e 3-0 mağlup oldu ve grubu 2. bitirdi. Ay-yıldızlılar, Ocak 2020'de Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri'nde Tokyo bileti arayacak.