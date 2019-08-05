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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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haberler (05.08.19)

Aktüel haberler (05.08.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

KEMER GÜRBÜZ'ÜN
Balıkesır'de bu yıl Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına 60.'sı düzenlen Kurtdereli 'nde gülen taraf oldu. Finalde rakibi 'ı yenip başpehlivan olan ve büyük bir sevinç yaşayan Gürbüz'e altın kemerini Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı verdi.

ARAÇLAR UÇUŞTU
Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan sahilinde binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı. 35 takım, 'hava araçlarıyla' 78 metrelik uçuş rekorunu kırmaya çalıştı. Etkinlikte renkli görüntüler çıktı.

ŞAMPİYON CİTY!
Communıty Shild Kupası'nı, normal süresi 1-1 biten finalde 'u penaltılarla 5-4 yenen kazandı. City'nin menajeri İngiltere'de sarı kart gören ilk hoca oldu.

MİLAN BENNACER'İ ALDI
İsmi G.Saray ile anılan İsmail Bennacer, Milan'a 5 yıllık imza attı. Milan, Empoli'ye 16 milyon euro ödeyeceK. Cezayirli yıldız, Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi isim seçildi.

SULTANLAR ÜZDÜ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında 'e 3-0 mağlup oldu ve grubu 2. bitirdi. Ay-yıldızlılar, Ocak 2020'de Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri'nde Tokyo bileti arayacak.

  1. 5.8.2019
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