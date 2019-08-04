Aktüel haberler (03.08.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak sizler için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
Chelsea'de, Real Madrid'e transfer olan Hazard'dan boşalan 10 numarayı Brezilyalı futbolcu Willian aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda en merak edilen konu 10 numaralıyı kimin alacağıydı. Brezilyalı geçtiğimiz sezonlarda 22'yi giyiyordu.
MESSI'YE MEN
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2019 Kupa Amerika ve konfederasyon aleyhine yorumlarda bulunan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi 3 ay boyunca uluslararası turnuvalardan men etti.
BRIGHTON'DAN REKOR
İngiltere ?Premier Lig ekibi Brighton, İngiliz savunma oyuncusu Adam Webster ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Brighton, 24 yaşındaki Webster'in bonservisi için 20 milyon sterlin ödeyerek kulübün transfer rekorunu kırdı.
PSG 9'UNCU KEZ ŞAMPİYON
2019 Fransa Süper Kupa'da Rennes'i 2-1 yenen Paris Saint- Germain (PSG), kupanın sahibi oldu. Çin'in Shenzhen kentindeki karşılaşmayı Mbappe ve Di Maria'nın golleriyle kazanan PSG üst üste 7'nci, toplamda 9. kez kupayı müzesine götürdü.
ŞAHİKA YİNE REKOR PEŞİNDE
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, "Bu yaz sonunda yeni bir dünya rekoruna imza atmak istiyorum. Ancak kırmak istediğim yeni dünya rekoru derecesini son haftaya kadar açıklamayacağım" dedi. Şahika idmanlara devam ediyor.
VERSTTAPEN POLE'DE
F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Aktüel haberler (03.08.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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