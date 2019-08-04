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04 Ağustos 2019, Pazar
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haberler (03.08.19)

Aktüel haberler (03.08.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak sizler için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

10 ARTIK WİLLİAN
'de, 'e olan Hazard'dan boşalan 10 numarayı Brezilyalı futbolcu Willian aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda en merak edilen konu 10 numaralıyı kimin alacağıydı. Brezilyalı geçtiğimiz sezonlarda 22'yi giyiyordu.

MESSI'YE MEN
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2019 Kupa Amerika ve konfederasyon aleyhine yorumlarda bulunan 'nın Arjantinli yıldızı 'yi 3 ay boyunca uluslararası turnuvalardan men etti.

BRIGHTON'DAN REKOR
? ekibi Brighton, İngiliz savunma oyuncusu Adam Webster ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Brighton, 24 yaşındaki Webster'in bonservisi için 20 milyon sterlin ödeyerek kulübün transfer rekorunu kırdı.

9'UNCU KEZ ŞAMPİYON
2019 Fransa 'da Rennes'i 2-1 yenen Paris Saint- Germain (PSG), kupanın sahibi oldu. 'in Shenzhen kentindeki karşılaşmayı Mbappe ve 'nın golleriyle kazanan PSG üst üste 7'nci, toplamda 9. kez kupayı müzesine götürdü.

ŞAHİKA YİNE REKOR PEŞİNDE
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu , "Bu yaz sonunda yeni bir dünya rekoruna imza atmak istiyorum. Ancak kırmak istediğim yeni dünya rekoru derecesini son haftaya kadar açıklamayacağım" dedi. Şahika idmanlara devam ediyor.

VERSTTAPEN POLE'DE
F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Macaristan 'sine Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
  1. 4.8.2019
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