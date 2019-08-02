Aktüel haberler (02.08.19)

HELAL ÇOCUKLAR, DEVAMI GELSİN!

U18 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa'yı 69-64 mağlup etti. Karşılaşmaya kötü başlayan milliler, ilk çeyreği 16-11; devreyi 39-27 geride kapattı. Üçüncü periyotta fark düşse de toparlanan Fransa, 56-44'le finale önde gitti. Türkiye, son çeyrekte müthiş bir geri dönüşe imza atarak 69-64 kazandı ve yarı finale çıktı. Tibet Görener 16 sayı, Mustafa Kurtuldum 13 sayıyla yıldızlaştı. Milliler, yarı finalde yarın Slovenya- Büyük Britanya maçının galibiyle karşılaşacak.

TAZEGÜL ALTINA GiDEN YOLU

Tekvando'da ülkemizin ilk olimpiyat şampiyonu olan Servet Tazegül, artık yeni madalyalar için yol gösterici oluyor. Tekvando Erkek Milli Takımı teknik direktörü olan Tazegül, "Bizim jenerasyon bıraktıktan sonra boşluk olmuştu. O da yavaş yavaş dolacak. Sadece biraz sabır gerekiyor" dedi.

ROMA'DA DEJAN LOVREN SÜRPRİZİ

Roma'nın, Dejan Lovren'le ilgilendiği iddia edildi. Liverpool'da az forma şansı bulan 30 yaşındaki Hırvat stoperin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı. 1 yıllık kontratı kalan Lovren için İngiliz ekibinin 15 milyon euro istediği kaydedildi.

İSTANBUL KANATLAR ALTINDA OLACAK

4 Ağustos Pazar günü 6 yıl aradan sonra İstanbul'da yapılacak Red Bull Uçuş Günü için geri sayıma geçildi. Caddebostan Plajı'ndaki etkinlikte, el yapımı uçuş aracına sahip 35 takım yarışacak. Festival havasındaki etkinlik ücretsiz izlenecek.

SON GÜN 10 AĞUSTOS!

Paris Saint Germain, takımdan ayrılması beklenen Neymar için taleplerini netleştirdi. Barcelona'nın ilgilendiği Brezilyalı yıldız için 300 milyon euro isteyen Fransız ekibinin, teklifler için son günü ise 10 Ağustos olarak belirlediği ifade edildi. PSG'nin, bu tarihin ardından gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı kaydedildi.

YENİ HOCA ÇAKMAK

Ampute Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Osman Çakmak oldu. 2017'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan millilerin kaptanlığını yapan Çakmak, "Bilinçli ve mütezı bir yönetim olacak. Türk halkı rahat olsun, sorumluluğun farkındayız. Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlayacağız" dedi.

MILAN, LEAO'YU KAPTI

Avrupa Kupaları'ndan men cezası alan Milan, Lille'in Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu kadrosuna kattı. İtalyan devi, bu transfer için kasasından 30 milyon euro çıkardı. Geçen sezon Sporting Lizbon'dan bedelsiz olarak transfer edilen 20 yaşındaki genç yetenek, Fransa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 8 gol, 2 asistle dikkat çekmişti.