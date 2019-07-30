Aktüel haberler (30.07.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
BAŞKAN'DAN KUTLAMA
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Finlandiya'da düzenlenen 2019 Yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.
*Roma, birçok devin transfer listesinde yer alan Cengiz Ünder'i kaptırmak istemiyor. İtalyan ekibi, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuya 3 senelik yeni mukavele önerdi.
*Almanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Tuğçe Beder, altın madalya kazanırken, Kübranur Esir ve Mert Şişmanlar bronz madalya aldı.
*Görme engelli milli sporcular, İtalya'da düzenlenen IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda tarih yazdı. Ay-yıldızlılar, 2'si altın 6 madalya kazandı.
*Slovakya'da yapılan uluslararası turnuvada mücadele eden milli biniciler Ömer Karaevli ve Efe Siyahi, yarıştıkları kategorilerde zirveye çıkmayı başardı.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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