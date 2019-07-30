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30 Temmuz 2019, Salı
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haberler (30.07.19)

Aktüel haberler (30.07.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

BAŞKAN'DAN KUTLAMA
BAŞKAN , ve 'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Finlandiya'da düzenlenen 2019 Yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. sizinle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

*Roma, birçok devin transfer listesinde yer alan 'i kaptırmak istemiyor. İtalyan ekibi, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuya 3 senelik yeni mukavele önerdi.

*'da düzenlenen Gençler Kupası'nda Tuğçe Beder, altın madalya kazanırken, Kübranur Esir ve Mert Şişmanlar bronz madalya aldı.

*Görme engelli milli sporcular, 'da düzenlenen IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda tarih yazdı. Ay-yıldızlılar, 2'si altın 6 madalya kazandı.

*Slovakya'da yapılan uluslararası turnuvada mücadele eden milli biniciler Ömer Karaevli ve Efe Siyahi, yarıştıkları kategorilerde zirveye çıkmayı başardı.

  1. 30.7.2019
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