Bedensel engelli milli yüzücüler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Bedensel engelli milli yüzücüler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bedensel engelli milli yüzücüler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

İngiltere'nin başkenti 'da 9-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Bedensel Engelliler Dünya Yüzme Şampiyonası'na katılacak Kulübünün milli yüzücüleri, 'nın ilçesinde hazırlıklarına başladı.

Kulübü sporcuları, 'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi 'te kampa girdi.

Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi'nde kampa giren milli sporcular, antrenörler Berna Bal ve eşliğinde günde ortalama 5 saat çalışıyor.

Paralimpik dünya şampiyonu , Avrupa Gençlik Oyunları ikincisi Koral Berkin Kutlu, Dünya Şampiyonası barajını geçen Nil Şahin, Bülent Oturakçı, Hamit Demir, Elif Ildan ve Uğur Şenel'e, antrenman sonrasında Marmarisli minik yüzücüler de eşlik ediyor.

Antrenör Mehmet Fatih Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası hazırlıklarının birinci ayağını Marmaris'te gerçekleştirdiklerini, sonraki bölümde Ankara'da milli takımla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Son hazırlık kampının da 'de olacağını anlatan Kurt, "İlk ayak çalışmamız hafif olsa da gelecek kamplarımız yavaş yavaş ağırlaşacak. Marmaris kampı yüzücülerimiz için çok iyi oldu. Faydalı geçiyor. Londra'da madalyalar almak istiyoruz." diye konuştu.

Antrenör Bernal Bal da sporcularının Dünya Şampiyonası barajlarını geçtiğini ve başarılı olmak için hazırlıklarını sıkı tuttuklarını dile getirerek, "Bizim için bu kamp çok güzel oldu. Spor kentindeyiz. Londra'ya hazırlanmak için Marmaris ideal bir yer oldu. Burada ilgi görmek güzel." ifadelerini kullandı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Beytullah Eroğlu ise " unvanımı korumak için gideceğim. Favori olarak gitmek istiyorum. Şampiyon olmak her sporcunun hayalidir. Biz de en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bir önceki Dünya Şampiyonası'na 3 sporcu ile gittiklerini aktaran Eroğlu, "Şimdi 8 sporcu ile çalışıyoruz. Büyük bir gelişim gösteriyoruz. Bu gelişimi devam ettirip, ülkemize madalya ile dönmek için kamp yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

  1. 12.07.2019
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