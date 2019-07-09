Tekvando Türkiye Şampiyonu Hakan Kaya Dünya Şampiyonluğu yolunda

Birinci olmak için durmadan çalıştığını söyleyen Kaya, "Tekvando Dünya Şampiyonu olmak istiyorum" dedi. Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Hakan Kaya, Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonasındaki başarı hikayesini anlattı.

57 kiloda 2 maç sayı farkıyla Türkiye Şampiyonu olarak genç sporculara da örnek olan Kaya'nın şimdiki hedefi çok büyük. Turnuvada birinci olarak Özbekistan'da yapılacak olan Dünya şampiyonasına direkt katılmaya hak kazanan Kaya, dünya tekvando şampiyonu olmak istiyor.

"DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU TÜRKİYE'YE ARMAĞAN EDECEĞİM"

Başarısının sırrını yorulmak bilmeden, pes etmeden çok çalışmak olduğunu vurgulayan Kaya, Dünya Şampiyonasına giden yolda neler yaşadığını ve hedeflerini, "İlk başlarda mutluluk duydum. Mutluluğumu yaşamak için hocamla beraber çok çalıştım. Bu mutluluğumu bütün maçlarda yaşamak için çalışmaya devam ediyorum. Aynı mutluluğu da Dünya Şampiyonasında sergileyip Kağıthane Belediyesi ve Türkiye'ye armağan edeceğim. Hocamla birlikte çok çalıştım. Sabah akşam bütün düzenli koşularımı da yaptım. Belediyemin bütün faaliyetlerinden de yararlandım" sözleriyle anlattı.

"HEDEFLERİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Türkiye Şampiyonu Hakan Kaya'nın antrenörü Selami Turgay ise şampiyonluğa giden yoldaki başarılarını iyi bir takım olmalarına bağlıyor. Kaya'nın çalışmaktan asla yılmadığını belirten Turgay, sporcusunun başarısını şu sözlerle anlattı: "Hakan'la biz birçok süredir beraber çalışıyoruz. Bu süre içinde Hakanla takım haline geldik. Aile olduk yaşantımız bir oldu. Sabah, öğle, akşam birlikteyiz. Antrenmanlarımızı hep kendi sosyal aktivitelerimizden vazgeçip, bu süreçlerin içine yerleştirdik. Süreç de Hakanla kendi isteği arzusunda güzel sonuçlar aldık. Yoğun bir tempoda çalıştık. Okulunda da başarılı bir sporcumuz. Sporun okula herhangi bir zararı yok. Hakan Dünya Şampiyonasına gidecek. Okul çatısı altında da yararını gördü. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz."