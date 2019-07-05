Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok değer veren bir lider"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen, sporcuya çok değer veren bir lider" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen, sporcuya çok değer veren bir lider" ifadelerini kullandı.
- 05.07.2019
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İlle de Berg! Alternatifi Yusuf...
Toplam 1
Yorum
adnan ç Berg sevdasınadan vazgeçip Youssef El Arabi ile ilk kamp öncesi sözleşme yapılmalıdır.Youssef El Arabi Berg ten daha faydalı olur.
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Kjaer için gözler Sevilla’da
Toplam 1
Yorum
FB gerek yok eskiye dönmeye, iyi bir topçuda değil.
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Garry Rodrigues Fenerbahçe'de!
Toplam 4
Yorum
babel kırgınlığı rodrigues in gsye gelme imkanı varken gs babelden yana tercihini kullandı bu durumda garry fenerbahçeyle anlaşmakta zorlanmadı
Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok değer veren bir lider" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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