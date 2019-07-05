Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok değer veren bir lider" - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok değer veren bir lider"

Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok değer veren bir lider"

Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok değer veren bir lider"

Gençlik ve , 2. 'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen, sporcuya çok değer veren bir lider" dedi.

Gençlik ve , Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. 'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen, sporcuya çok değer veren bir lider" ifadelerini kullandı.

  1. 05.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok değer veren bir lider" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN