Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok değer veren bir lider"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen, sporcuya çok değer veren bir lider" ifadelerini kullandı.