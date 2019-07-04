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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Mete Gazo ve finale çıktı

Mete Gazo ve Evren Çağıran finale çıktı

'da düzenlenen 4. ayak yarışmalarında ülkemizi temsil eden ve , finale çıktı.

'da düzenlenen 4. ayak yarışmalarında ve , finale çıktı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda, klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek finale yükseldi.

Mete Gazoz'un rakibi 'den Jaehyeon Bae oldu.

Erkekler makaralı yay kategorisinde yarışan Evren Çağıran, ABD'li Kris Schaff'ı 144-141 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Evren Çağıran, finalde Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaşacak.

Kadınlar makaralı yayda mücadele eden Yeşim Bostan ise Fransız Sophie Dodemont'u 142-141 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Milli sporcu, Kolombiyalı Sara Lopez ile karşı karşıya gelecek.

  1. 04.07.2019
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