Mete Gazo ve Evren Çağıran finale çıktı
Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında ülkemizi temsil eden Mete Gazoz ve Evren Çağıran, finale çıktı.
Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında Mete Gazoz ve Evren Çağıran, finale çıktı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda, klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek finale yükseldi.
Mete Gazoz'un rakibi Güney Kore'den Jaehyeon Bae oldu.
Erkekler makaralı yay kategorisinde yarışan Evren Çağıran, ABD'li Kris Schaff'ı 144-141 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Evren Çağıran, finalde Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaşacak.
Kadınlar makaralı yayda mücadele eden Yeşim Bostan ise Fransız Sophie Dodemont'u 142-141 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Milli sporcu, Kolombiyalı Sara Lopez ile karşı karşıya gelecek.
- 04.07.2019
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Mete Gazo ve Evren Çağıran finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.