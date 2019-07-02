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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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açılış töreni yapıldı

19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası açılış töreni yapıldı

Türkiye tarafından düzenlenen "15 Temmuz Altı "nın açılış töreni gerçekleştirildi. Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine federasyon Başkanı , Genel Sekreter Hayati Kısacık, Başkan Vekili Selçuk Yılmaz, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Necati Kılıç, federasyon danışma kurulu üyesi Feyzullah Aydaş, öğrenci ve veliler katıldı.

Başkan Özmekik, Balkan Badminton Birliği Başkanı Prof. Dr. Puzant Kassabian'a Türk Milli Takım Forması ve tabak armağan etti.
Organizasyona Sırbistan, , Gürcistan ve Makedonya olmak üzere 60 sporcu katılacak. Türk Milli Takımı ise A ve B grubu olarak iki takımla mücadele verecek. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


  1. 03.07.2019
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