Serap Özçelik'ten gümüş Merve Çoban'dan bronz madalya - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Serap Özçelik'ten gümüş Merve Çoban'dan bronz madalya

'ten gümüş 'dan

Serap Özçelik'ten gümüş Merve Çoban'dan bronz madalya

Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden 2. ’nda karate müsabakalarının ikinci gününde Arapoğlu kazanırken, ile organizasyonu noktaladı.

Milli karateciler, 4 gümüş ve 2 ile Oyunlar'ı kapattı.
Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2. 'nda karate müsabakaları tamamlandı. Bugün 6 dalda yapılan madalya mücadelelerinin tamamında yer alan milli karatecilerden Arapoğlu gümüş, ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Karate , tarihleri arasındaki müsabakalarda 12 dalın 11'inde mücadele ederken, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren karate müsabakalarının ikinci gününde kadınlar kumite 50, 55 ve 61 kilo ile erkekler kumite 60, 67 ve 75 kiloda madalya müsabakaları yapıldı.

2019 yılında uluslararası organizasyonların tamamında podyum gören Serap Özçelik Arapoğlu, kumite finalinde Avusturyalı Bettina Plank ile karşılaştı. 1-1 devam eden müsabakanın son 15 saniyesi içerisinde rakibinin ataklarına engel olamayan Milli karateci, tatamiden 5-1 mağlup ayrılarak kazandı.

Kumite 61 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak Belarus'a gelen Merve Çoban, yarı finalde Ukraynalı Anita Serogina ile karşılaştı. 2-2 sona eren müsabakada ilk puanı rakibine veren milli karateci, tatamiden mağlup ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Elemelerde tatamiye çıkan Tuba Yakan, Eray Şamdan, Burak Uygur ve ise grup aşamasında Oyunlar'a veda etti.

KARATECİLERDEN 6 MADALYA
21-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 2. Avrupa Oyunları'nda karate müsabakaları 29-30 Haziran'da yapıldı. 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türk karatecilerden kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu, ferdi kata dalında Ali Ali Sofuoğlu ve kumite 84 kiloda Uğur Aktaş gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ferdi kata dalında Dilara Eltemur ile kumite 61 kiloda Merve Çoban ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

  1. 30.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serap Özçelik'ten gümüş Merve Çoban'dan bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN