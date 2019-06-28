Aktüel haberler (28.06.19)

MHK'DE DEĞİŞİM VAKTİ

MHK eski Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan sonra gelen Sabri Çelik ve yönetimi için değişiklik kararı. Zekeriya Alp, Adnan Türkan, Serdar Tatlı ve Mustafa Çulcu ismi öne çıktı. Alp favori gösterilirken, Çulcu da kalacak.

ÇEYREK FİNALLER BAŞLIYOR

46'NCISI düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Brezilya, Paraguay (03.30), Arjantin de Venezuela (22.00) ile karşılaşacak. Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru karşılaşmaları ise yarın oynanacak. Maçlar TRT Spor'dan yayınlanacak.

YÜZMEDE ELEME BİTTİ

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın elemelerinde sona gelindi. Türkiye'den 2.971 sporcunun başvurduğu elemelerde başarılı olanlar 21 Temmuz'da Asya'dan Avrupa'ya kulaç atacak.

HABER TURU