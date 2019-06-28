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28 Haziran 2019, Cuma
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Aktüel haberler (28.06.19)

Aktüel haberler (28.06.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

MHK'DE DEĞİŞİM VAKTİ
MHK eski Başkanı 'ndan sonra gelen Sabri Çelik ve yönetimi için değişiklik kararı. , Adnan Türkan, Serdar Tatlı ve ismi öne çıktı. Alp favori gösterilirken, Çulcu da kalacak.

ÇEYREK FİNALLER BAŞLIYOR
46'NCISI düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. , Paraguay (03.30), Arjantin de Venezuela (22.00) ile karşılaşacak. Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru karşılaşmaları ise yarın oynanacak. Maçlar Spor'dan yayınlanacak.

YÜZMEDE ELEME BİTTİ
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın elemelerinde sona gelindi. Türkiye'den 2.971 sporcunun başvurduğu elemelerde başarılı olanlar 21 Temmuz'da Asya'dan Avrupa'ya kulaç atacak.

HABER TURU

  • Liverpool, Hollanda ekibi Zwolle'de oynayan 17 yaşındaki stoper Van Berg'i kadrosuna kattı.
  • TBF'nin düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda ikinci eleme turnuvası İzmir'de.
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da 3 Temmuz'da yapılacak Challenger Kupası'na katılacak.
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay BB ABD'li uzun forvet Haley Peters ile 1 yıllığına anlaştı.
  • Kırkpınar'da 4 şampiyonluğu bulunan Recep Kara, bu yılki yağlı güreşlerde yer almayacağını bildirdi.
  1. 28.6.2019
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