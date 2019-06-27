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27 Haziran 2019, Perşembe
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Uluslararası 'nda şampiyon

Uluslararası Görme Engelliler Ankara Kupası'nda şampiyon Türkiye

'da düzenlenen Uluslararası Futbol ’nda , finalde 'yı yenerek şampiyon oldu.Türkiye Görme Engelliler Federasyonu (TGESF) tarafından geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın finalinde Türkiye ve Japonya karşılaşıtı.

2018 yılında da şampiyon olan B1 Futbol Milli Takımı, Kahraman (2) ve Öner'in golleriyle 'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı. 6 Ülkenin katıldığı özel turnuvada 1.'nci, Japonya 2.'nci, ise 3.'cü oldu. Final maçının ardından millilerin madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Genel Müdür Yardımcısı Murat Koca verdi.

Federasyon başkanı Hasan Sayyıdan yaptığı açıklamada, "Hedefimiz paralimpik oyunlarına kota almak. Bugün millilerimiz en güçlü rakibimiz Japonya'yı yenerek şampiyon oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

  1. 27.06.2019
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