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28 Haziran 2019, Cuma
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Dodurga’lı sporcu şampiyonu oldu

Dodurga’lı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

’da gerçekleştirilen Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında ’e bir altın madalya daha. Ankara’da 25 Haziranda Başlayan ve 30 Haziran’a kadar sürecek olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası müsabakalarında Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde bulunan Dodurga Spor kulübü sporcusu 33 kg kadınlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna Başarılı sporcu 'ı telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Tuna yaptığı açıklamada, "'da gerçekleşen Yıldızlar Taekwondo şampiyonasında 2884 sporcunun katıldığı turnuvada beldemizi temsil eden Şüheda Yangın 33 kg kadınlarda Türkiye birincisi olmuştur ve dünya şampiyonasına katılmaya büyük bir avantaj sağlamıştır. Sporcumuzu ve teknik direktörlerimizi telefonla arayarak tebrik ettim başarılarının devamını dilerim Beldemiz, ilçemiz ve halkı kendisi ile gurur duydu" ifadesini kullandı.


  1. 28.06.2019
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