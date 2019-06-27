Dodurga’lı sporcu Türkiye şampiyonu oldu
Ankara’da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Bilecik’e bir altın madalya daha. Ankara’da 25 Haziranda Başlayan ve 30 Haziran’a kadar sürecek olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası müsabakalarında Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde bulunan Dodurga Spor kulübü sporcusu Şüheda Yangın 33 kg kadınlarda Türkiye Şampiyonu oldu.
- 28.06.2019
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