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25 Haziran 2019, Salı
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Aktüel haberler (25.06.19)

Aktüel haberler (25.06.19)

Türk ve dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte Türk ve dünya sporundaki önemli detaylar...

ŞAMPİYON TAKVİYE YAPTI
Tahincioğlu şampiyonu , milli oyuncu Tolga Geçim'i kadrosuna kattı. Banvit'te forma giyen 23 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kısa forvet pozisyonunda görev yapan 2,05 metre boyundaki oyuncu geçen sezon maç başına 6,3 sayı, 2,2 ribaunt ve 5,1 asist üretti.

BENİTEZ İLE YOLLAR AYRILIYOR
ekibi 'da İspanyol teknik direktör ile yolların ayrılacağı açıklandı. 59 yaşındaki Benitez'in 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağı duyuruldu. Geçen sezon 45 puan toplayan Newcastle, ligi 13. bitirdi.

'HATAYI KENDİNDE ARASIN'
Hollandalı teknik adam , Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda yaşadığı hayal kırıklıklarında Messi'nin önemli payı olduğunu söyledi: "Messi, bu kadar uzun süredir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayamamış olmalarının sebebini kendisine sormalı."

PANA'DA YENİ DÖNEM
Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Argyris Pedoulakis getirildi. Pedoulakis ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Daha önce de Pana'da görev yapan 55 yaşındaki çalıştırıcı, bir lig ve 2 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

HATAY'DA TAKVİYE
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, İsveçli oyuncu Regan Magarity ile anlaştı. Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, 21 yaşında, 1,91 metre boyundaki forvet Magarity'yi 1 yıllığına renklerine bağladıklarını söyledi.

9 MADALYA GELDİ
, Kanada'da düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabını 9 madalyayla tamamladı. Organizasyona 79 ülkeden 760 karateci katıldı. Organizasyonda Türkiye'yi 13 erkek ve 7 kadın sporcu temsil etti. Ay-yıldızlı karateciler 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz toplam 9 madalya aldı.

MOURTEZA SHARİFİ BURSA BB'DE
Voleybol Efeler Ligi'nin yeni takımı BB, İranlı smaçör Mourteza Sharifi ile anlaşma sağladı. 20 yaşındaki oyuncu, ilk olarak 2018'de İran formasını giydi. Geçen sezon İtalya ekibi Calzedonia Verona'da oynadı.

  1. 25.6.2019
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