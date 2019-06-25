Aktüel haberler (25.06.19)

ŞAMPİYON TAKVİYE YAPTI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, milli oyuncu Tolga Geçim'i kadrosuna kattı. Banvit'te forma giyen 23 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kısa forvet pozisyonunda görev yapan 2,05 metre boyundaki oyuncu geçen sezon maç başına 6,3 sayı, 2,2 ribaunt ve 5,1 asist üretti.

BENİTEZ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Premier Lig ekibi Newcastle United'da İspanyol teknik direktör Rafael Benitez ile yolların ayrılacağı açıklandı. 59 yaşındaki Benitez'in 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağı duyuruldu. Geçen sezon 45 puan toplayan Newcastle, ligi 13. bitirdi.

'HATAYI KENDİNDE ARASIN'

Hollandalı teknik adam Van Gaal, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda yaşadığı hayal kırıklıklarında Messi'nin önemli payı olduğunu söyledi: "Messi, bu kadar uzun süredir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayamamış olmalarının sebebini kendisine sormalı."

PANA'DA YENİ DÖNEM

Yunanistan Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Argyris Pedoulakis getirildi. Pedoulakis ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Daha önce de Pana'da görev yapan 55 yaşındaki çalıştırıcı, bir lig ve 2 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

HATAY'DA TAKVİYE

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, İsveçli oyuncu Regan Magarity ile anlaştı. Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, 21 yaşında, 1,91 metre boyundaki forvet Magarity'yi 1 yıllığına renklerine bağladıklarını söyledi.

9 MADALYA GELDİ

Türkiye, Kanada'da düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabını 9 madalyayla tamamladı. Organizasyona 79 ülkeden 760 karateci katıldı. Organizasyonda Türkiye'yi 13 erkek ve 7 kadın sporcu temsil etti. Ay-yıldızlı karateciler 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz toplam 9 madalya aldı.

MOURTEZA SHARİFİ BURSA BB'DE

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni takımı Bursa BB, İranlı smaçör Mourteza Sharifi ile anlaşma sağladı. 20 yaşındaki oyuncu, ilk olarak 2018'de İran Milli Takımı formasını giydi. Geçen sezon İtalya ekibi Calzedonia Verona'da oynadı.