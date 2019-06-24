Milli karatecilerden Kanada'da 9 madalya - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Milli karatecilerden Kanada'da 9 madalya

Milli karatecilerden 'da 9 madalya

Milli karatecilerden Kanada'da 9 madalya

'nın kota müsabakaları arasında yer alan organizasyona 79 ülkeden 760 karateci katıldı. Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabında milli sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

, 'da düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabını 9 madalyayla tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etap müsabakaları Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirildi.

'nın kota müsabakaları arasında yer alan organizasyona 79 ülkeden 760 karateci katıldı. Organizasyonda Türkiye'yi 13 erkek ve 7 kadın sporcu temsil etti. Ay-yıldızlı karateciler 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı.

A Serisi'nin Salzburg ve etaplarında kalan Uğur Aktaş, Montreal'de kumite 84 kiloda altın madalyaya uzandı. Uğur, finalde İtalyan Michele Martina'yı 3-0 yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı.

Kumite +84 kiloda mücadele eden Alparslan Yamanoğlu, bu sezonki üçüncü madalyasına Kanada'da ulaştı. 'in Rabat etabında gümüş, A Serisi'nin İstanbul ayağında bronz madalya alan milli karateci, finalde ev sahibi ülkeden Daniel Gaysinsky'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye, erkek takım kata dalında da şampiyonluğa ulaştı. , Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan milli takım, finalde Peru'yu mağlup etti.

Kumite 67 kiloda yarışan Burak Uygur ve kumite 75 kiloda tatamiye çıkan , gümüş madalyada kaldı.

Arapoğlu (Kumite 50 kilo), Tuba Yakan (Kumite 55 kilo), Eray Şamdan (Kumite 60 kilo) ve erkekler ferdi kata dalında mücadele eden Ali Sofuoğlu ise bronz madalya aldı.

  1. 25.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli karatecilerden Kanada'da 9 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN