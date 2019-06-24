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25 Haziran 2019, Salı
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Milli badmintoncular 6 madalya kazandı

Milli badmintoncular 6 madalya kazandı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda milli badmintoncular, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Milli badmintoncular Dublin'de 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.

40 ülkeden 210 sporcunun yer aldığı turnuvada tek kadınlarda Halime Yıldız SL3 kategorisinde gümüş, WH2 kategorisinde bronz madalyaya ulaştı. Aynı zamanda Emine Seçkin, kategorisi çift kadınlarda Belçikalı partneri ile bronz, karışık çiftlerde Rus partneri ile gümüş madalyanın sahibi olurken WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde mücadele eden Avni Kertmen-Narin Uluç ikilisi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

  1. 25.06.2019
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