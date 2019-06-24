Milli badmintoncular 6 madalya kazandı
İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda milli badmintoncular, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.
Milli badmintoncular Dublin'de 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.
40 ülkeden 210 sporcunun yer aldığı turnuvada tek kadınlarda Halime Yıldız SL3 kategorisinde gümüş, Emine Seçkin WH2 kategorisinde bronz madalyaya ulaştı. Aynı zamanda Emine Seçkin, WH1-WH2 kategorisi çift kadınlarda Belçikalı partneri ile bronz, karışık çiftlerde Rus partneri ile gümüş madalyanın sahibi olurken WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde mücadele eden Avni Kertmen-Narin Uluç ikilisi ise bronz madalyanın sahibi oldu.
- 25.06.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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