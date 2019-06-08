Para Okçuluk Dünya Şampiyonası
09 Haziran 2019, Pazar
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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası

bireysel erkekler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Organizasyonda Bahattin Hekimoğlu, ve 'dan oluşan W1 Erkek Takımı da altın madalya elde etmişti.

Hollanda'da süren 'nda , altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre paralimpik sporcu, Hertogenbosch kentindeki organizasyonun bireysel erkekler kategorisi finalinde Çinli Li Ji'yle karşılaştı.

Rakibini 136-133 mağlup eden Bahattin Hekimoğlu, dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonda Bahattin Hekimoğlu, ve 'dan oluşan W1 Erkek Takımı da altın madalya elde etmişti.

  1. 09.06.2019
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