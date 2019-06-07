64. Kısrak Koşusu Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek
30 Haziran Pazar günü koşulacak olan 93. Gazi Koşusu öncesi, başarılı 3 yaşlı dişi İngiliz tayları 1956 yılından bu yana koşulmakta olan Kısrak Koşusu için kozlarını paylaşacak. Dişi tayların annelik kariyerleri açısından da önem arz eden bu klasik koşu, saat 16.30'da start alacak.
Programda ayrıca, 3 yaşlı erkek İngiliz taylarının 93. Gazi Koşusu öncesi son önemli virajlarından olan ve Kulübümüz Kurucu Üyelerinden Sait Akson anısına düzenlenen koşu ile 1976-1978 / 1985-1987 yılları arasında Kulübümüzde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan A. Cemal Kura adına düzenlenecek koşular büyük bir heyecana sahne olacak.
KISRAK KOŞUSU (Açık-G1/D)
3 yaşlı dişi İngiliz tayları için yılın en önemli mücadelelerinden kabul edilen ve bu yıl 64.'sü gerçekleştirilecek olan Kısrak Koşusu, çim pistte 2100 metre mesafede koşulacak. Birincilik ikramiyesinin 760.000 TL olarak belirlendiği koşuya katılacak olan safkanlar şöyle;
No At İsmi Kilo Jokey
1 ALPHA KURT
58 AHMET ÇELİK
2 ANANIASHVILI 58 MUSTAFA ÇİÇEK
3 ANATOLIAN PEARL 58 MEHMET KAYA
4 ASHERA 58 AYHAN KURŞUN
5 DENİZ MAVİSİ 58 GÖKHAN GÖKÇE
6 HÜRAT 58 GÖKHAN KOCAKAYA
7 KASALINA 58 NEVZAT AVCİ
8 LA DRAGONTEA 58 MÜSLÜM ÇELİK
9 LUCKY FOOT 58 SELİM KAYA
10 MELEKÖZGE 58 ÖZCAN YILDIRIM
11 MONSHAU 58 SADETTİN BOYRAZ
12 QUEEN OF PROTI
58 AKIN SÖZEN
13 SENSİZİM 58 KADİR TOKAÇOĞLU
14 SILVER ARROW 58 TOLGA YILDIZ
15 SUVLA POINT 58 HIŞMAN ÇİZİK
16 THE LAST ROMANCE 58 HALİS KARATAŞ
SAİT AKSON KOŞUSU (Açık-G2/E)
3 yaşlı erkek İngiliz taylarının 93. Gazi Koşusu öncesi son önemli virajlarından Sait Akson Koşusu, 2200 metre çim pistte üst düzey bir mücadeleye sahne olacak. 238.000 TL'lik birincilik ikramiyesi belirlenen koşuda; AGERA, ALWAYS FORTH, ANGEL OF DEATH, APOPHIS, GOLD POLAT, HAVE A NICE TRIP, KENOBI, LONG RUNNER, UÇAN FİL, URLA KARASI ve YAMANLARBEYİ isimli erkek tayları izleyeceğiz.
- 07.06.2019
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Hasan Ali West Ham’da
Toplam 1
Yorum
Yasin Aman Hasan Ali Valbuena.da gitti bir sen kaldın yürekten oynayan...
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Ben Arfa Fenerbahçe'de
Toplam 1
Yorum
Akıllı olun 35 yaşına kadar oynaması imkansız şimdi bile yürüyor.kosma yok.
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Rodallega’dan vazgeçtik
Toplam 1
Yorum
baksoy Şimdi RODELLEGA gelsin sözleşme yapalım desin ? Ünal hocayı hiç mi örnek almıyorsunuz ?
64. Kısrak Koşusu Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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