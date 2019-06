64. Kısrak Koşusu Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek                  

Programda ayrıca, 3 yaşlı erkek İngiliz taylarının 93. Gazi Koşusu öncesi son önemli virajlarından olan ve Kulübümüz Kurucu Üyelerinden Sait Akson anısına düzenlenen koşu ile 1976-1978 / 1985-1987 yılları arasında Kulübümüzde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan A. Cemal Kura adına düzenlenecek koşular büyük bir heyecana sahne olacak.



KISRAK KOŞUSU (Açık-G1/D)



3 yaşlı dişi İngiliz tayları için yılın en önemli mücadelelerinden kabul edilen ve bu yıl 64.'sü gerçekleştirilecek olan Kısrak Koşusu, çim pistte 2100 metre mesafede koşulacak. Birincilik ikramiyesinin 760.000 TL olarak belirlendiği koşuya katılacak olan safkanlar şöyle;

No At İsmi Kilo Jokey

1 ALPHA KURT

58 AHMET ÇELİK

2 ANANIASHVILI 58 MUSTAFA ÇİÇEK

3 ANATOLIAN PEARL 58 MEHMET KAYA

4 ASHERA 58 AYHAN KURŞUN

5 DENİZ MAVİSİ 58 GÖKHAN GÖKÇE

6 HÜRAT 58 GÖKHAN KOCAKAYA

7 KASALINA 58 NEVZAT AVCİ

8 LA DRAGONTEA 58 MÜSLÜM ÇELİK

9 LUCKY FOOT 58 SELİM KAYA

10 MELEKÖZGE 58 ÖZCAN YILDIRIM

11 MONSHAU 58 SADETTİN BOYRAZ

12 QUEEN OF PROTI

58 AKIN SÖZEN

13 SENSİZİM 58 KADİR TOKAÇOĞLU

14 SILVER ARROW 58 TOLGA YILDIZ

15 SUVLA POINT 58 HIŞMAN ÇİZİK

16 THE LAST ROMANCE 58 HALİS KARATAŞ



SAİT AKSON KOŞUSU (Açık-G2/E)



3 yaşlı erkek İngiliz taylarının 93. Gazi Koşusu öncesi son önemli virajlarından Sait Akson Koşusu, 2200 metre çim pistte üst düzey bir mücadeleye sahne olacak. 238.000 TL'lik birincilik ikramiyesi belirlenen koşuda; AGERA, ALWAYS FORTH, ANGEL OF DEATH, APOPHIS, GOLD POLAT, HAVE A NICE TRIP, KENOBI, LONG RUNNER, UÇAN FİL, URLA KARASI ve YAMANLARBEYİ isimli erkek tayları izleyeceğiz.